В Ногинске провели акцию по безопасности дорожного движения

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Акцию «Ремень безопасности» в рамках социального раунда по снижению травматичности на дорогах «Один щелчок спасает жизнь!» провели в Ногинске сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Разъяснения о том, как ремень безопасности помогает снизить риск травмы при ДТП, автоинспекторы давали посетителям торговых центров, МФЦ и регистрационно‑экзаменационного отдела МВД.





«Гражданам напоминали, что пристёгиваться надо не только на переднем сидении, а также рассказывали, что перевозить детей можно только в автокреслах», — говорится в сообщении.