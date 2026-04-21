В Ногинске провели акцию по безопасности дорожного движения

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Акцию «Ремень безопасности» в рамках социального раунда по снижению травматичности на дорогах «Один щелчок спасает жизнь!» провели в Ногинске сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Разъяснения о том, как ремень безопасности помогает снизить риск травмы при ДТП, автоинспекторы давали посетителям торговых центров, МФЦ и регистрационно‑экзаменационного отдела МВД.

«Гражданам напоминали, что пристёгиваться надо не только на переднем сидении, а также рассказывали, что перевозить детей можно только в автокреслах», — говорится в сообщении.
Всем участникам акции автоинспекторы вручали тематические памятки.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали в Супине ранее судимую местную жительницу за кражу колёс из гаража.
Лев Каштанов

