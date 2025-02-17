В Подмосковье за выходные обработали от наледи более 24 км дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 24,4 км региональных и муниципальных дорог Московской области обработали противогололёдными материалами в минувшие выходные — 15 и 16 февраля, кроме того, проводилась уборка снега, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За два дня специалисты обработали около 11,7 тыс. километров муниципальных и свыше 12,7 тыс. километров региональных дорог. В первую очередь обработка проводилась на опасных участках: эстакадах, съездах, мостах и поворотах, а также на участках с наиболее интенсивным движением», — говорится в сообщении.В ближайшие дни погода в столичном регионе останется зимней — температура будет стабильно ниже нуля, местами ожидаются осадки, в связи с этим противогололёдная обработка дорог продолжится.
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