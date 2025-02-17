В Подмосковье за выходные обработали от наледи более 24 км дорог

Около 24,4 км региональных и муниципальных дорог Московской области обработали противогололёдными материалами в минувшие выходные — 15 и 16 февраля, кроме того, проводилась уборка снега, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.