В Подмосковье за январь было продано свыше 6,8 тысячи тонн яблок

Яблоки остаются одним из самых популярных фруктов в регионе. В январе жители Подмосковья приобрели более 6,8 тысячи тонн — это свыше 222 тысяч килограммов ежедневно, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.