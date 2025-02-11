В Подмосковье за январь было продано свыше 6,8 тысячи тонн яблок

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Яблоки остаются одним из самых популярных фруктов в регионе. В январе жители Подмосковья приобрели более 6,8 тысячи тонн — это свыше 222 тысяч килограммов ежедневно, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Продукт ценится не только за вкус: яблоки остаются востребованным продуктом благодаря своим полезным свойствам. Они низкокалорийны, богаты водой и могут способствовать улучшению когнитивных функций, снижая риск нейродегенеративных заболеваний.
В регионе действует несколько предприятий по их выращиванию, среди них:
В продаже представлены разные сорта яблок, отличающиеся вкусом и применением.
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В регионе действует несколько предприятий по их выращиванию, среди них:
- СПК имени В. И. Ленина в Луховицах;
- ФГУП «АПК "Непецино"» в Одинцове;
- ФГБНУ ФНЦ Садоводства в Ступине.
В продаже представлены разные сорта яблок, отличающиеся вкусом и применением.
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Дайана Хусинова