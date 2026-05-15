«Очень сильные боли»: Стало известно состояние пострадавшего после катания на аттракционе мальчика в Башкирии
Пострадавший на аттракционе мальчик в Башкирии испытывает сильные боли
В Стерлитамаке 12-летний мальчик получил тяжелые травмы на аттракционе «Вальс-ракушка» в парке имени Юрия Гагарина. Инцидент произошел 10 мая. По словам подруги семьи пострадавшего, трагедия случилась по вине оператора, пишет РЕН ТВ.
Сообщается, что во время катания работник попросил ребенка пересесть на другое место. В тот момент, когда мальчик не был пристегнутым, аттракцион запустили. Резким рывком его отбросило и затянуло в механизм.
«Ребёнок, конечно же, в тяжёлом [состоянии], потому что [у него] очень сильные боли. Он вчера плакал», — рассказала знакомая семьи.
По ее словам, администрация парка практически не выходила на связь с родителями. Охранник предложил семье компенсацию до 150 тысяч рублей, но при условии сохранения всех чеков.
Ранее парк публиковал пост о случившемся и проверках, однако позже удалил его. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия и контролирует ход расследования. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело.