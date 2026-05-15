«Очень сильные боли»: Стало известно состояние пострадавшего после катания на аттракционе мальчика в Башкирии

15 мая 2026, 14:52

Пострадавший на аттракционе мальчик в Башкирии испытывает сильные боли

В Стерлитамаке 12-летний мальчик получил тяжелые травмы на аттракционе «Вальс-ракушка» в парке имени Юрия Гагарина. Инцидент произошел 10 мая. По словам подруги семьи пострадавшего, трагедия случилась по вине оператора, пишет РЕН ТВ.





Сообщается, что во время катания работник попросил ребенка пересесть на другое место. В тот момент, когда мальчик не был пристегнутым, аттракцион запустили. Резким рывком его отбросило и затянуло в механизм.





«Ребёнок, конечно же, в тяжёлом [состоянии], потому что [у него] очень сильные боли. Он вчера плакал», — рассказала знакомая семьи.



