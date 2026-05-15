Мужчина надругался над девушкой на входе в московское метро

15 мая 2026, 13:49

Мужчина надругался над девушкой на станции «Красногвардейская» московского метро

В Москве задержали мужчину, который у входа в метро совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки. Об этом сообщили в СК.





Инцидент произошёл 6 мая на станции «Красногвардейская». По информации следствия, злоумышленник применил физическую силу и надругался над пассажиркой вопреки её воле.



Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, после чего подозреваемого оперативно задержали. В ведомстве уточнили, что сейчас с ним проводятся необходимые следственные мероприятия. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения, связанную с лишением свободы.



Тем временем в Пудожском районе Карелии суд заключил под стражу 17-летнего подростка, которого обвиняют в сексуальном насилии над малолетним. Юноше инкриминируют статью о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.



