Бабушка закопала новорождённого в Хабаровском крае и получила десять лет колонии

10 августа 2026, 06:53

Фото: iStock/globalmoments

Жительницу Хабаровского края приговорили к десяти годам колонии после того, как она скрыла тело новорождённого внука в яме. Об этом сегодня утром сообщает Telegram-канал Amur Mash.





Тело умершего младенца обнаружили в посёлке Пивань два года назад. В материале уточняется, что на момент беременности молодая мать уже воспитывала одного ребёнка, но часто оставляла его без присмотра, уходя в загулы. Бабушка безуспешно пыталась лишить дочь родительских прав.



