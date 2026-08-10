Бабушка закопала новорождённого в Хабаровском крае и получила десять лет колонии
Жительницу Хабаровского края приговорили к десяти годам колонии после того, как она скрыла тело новорождённого внука в яме. Об этом сегодня утром сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Тело умершего младенца обнаружили в посёлке Пивань два года назад. В материале уточняется, что на момент беременности молодая мать уже воспитывала одного ребёнка, но часто оставляла его без присмотра, уходя в загулы. Бабушка безуспешно пыталась лишить дочь родительских прав.
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Когда выяснилось, что в семье снова ожидается пополнение, 52-летняя бабушка решила предотвратить появление малыша. Она достала для девушки незарегистрированные препараты для аборта, и та послушно принимала их. Через несколько дней на даче, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, бабушка приняла роды. После этого она завернула младенца в простыню и закопала в яме на участке, чтобы убить малыша.
Женщина верила, что ребёнок является недоношенным, но живым. На самом деле к тому моменту он уже умер от внутриутробной гипоксии. Уголовное дело в отношении лиц, продававших несертифицированные лекарства, сейчас находится в производстве, добавили в Telegram-канале «Следком Хабаровского края и ЕАО».