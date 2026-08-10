Избитую 19-летнюю россиянку нашли без сознания в Таиланде после побега из рабства
19-летняя гражданка России сбежала из трудового рабства в Мьянме, перебравшись через реку в Таиланд. Её нашли без сознания со множеством синяков и ссадин, сообщает Telegram-канал SHOT.
Девушку обнаружили местные жители у супермаркета Lotus в городе Мае Сай. Она была жестоко избита — её срочно доставили в местную больницу. В ходе беседы с полицией пострадавшая рассказала, что откликнулась на предложение о «хорошей работе». Из России она отправилась в Китай, а затем её перевозили по городам Мьянмы – Янгону, Мандалаю и Тачилеку. В каждом из этих мест девушка подвергалась физическому насилию со стороны групп людей. Предварительно, они заставляли россиянку работать в скам-центрах.
Спастись удалось через реку Сай: пострадавшая перебралась на тайскую сторону и нашла водителя пикапа, который довёз её до супермаркета. Там она потеряла сознание. Полиция Таиланда начала расследование по факту случившегося и уведомила посольство России.
Сейчас девушка находится в тяжёлом психологическом состоянии. Она постоянно плачет, отказывается называть компанию, в которой работала, и твердит, что просто хочет поговорить с матерью и вернуться в Россию.