Избитую 19-летнюю россиянку нашли без сознания в Таиланде после побега из рабства

10 августа 2026, 05:51

SHOT: Россиянка через реку сбежала из трудового рабства в скам-центрах Мьянмы

Фото: iStock/SB Arts Media

19-летняя гражданка России сбежала из трудового рабства в Мьянме, перебравшись через реку в Таиланд. Её нашли без сознания со множеством синяков и ссадин, сообщает Telegram-канал SHOT.





Девушку обнаружили местные жители у супермаркета Lotus в городе Мае Сай. Она была жестоко избита — её срочно доставили в местную больницу. В ходе беседы с полицией пострадавшая рассказала, что откликнулась на предложение о «хорошей работе». Из России она отправилась в Китай, а затем её перевозили по городам Мьянмы – Янгону, Мандалаю и Тачилеку. В каждом из этих мест девушка подвергалась физическому насилию со стороны групп людей. Предварительно, они заставляли россиянку работать в скам-центрах.



