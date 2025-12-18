Жительница Кубани целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума
Жительница Кубани столкнулась с необычной ситуацией, когда год провела в доме с гадюкой. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
Инцидент произошел в Ляпино в 2024 году. Впервые рептилия упала с потолка прямо в мойку, когда женщина мыла посуду. Испугавшись, она не смогла найти змею и решила, что та исчезла навсегда. Однако вскоре странные шелестящие звуки начали беспокоить хозяйку. Она не хотела принимать очевидное и пыталась убедить себя, что это мыши.
Спустя год змея снова появилась на глаза. Женщина лежала на диване и увидела рептилию. Родственники, приехавшие на помощь, заметили змею в щели стены. Им пришлось удерживать её за хвост около 40 минут до приезда сотрудников МЧС.
