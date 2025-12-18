В отношении сотрудников УФСИН Приамурья возбудили дело после побега заключенного
В Амурской области сотрудники исправительной колонии №7 оказались под следствием из-за халатности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Уголовное дело возбудили после побега одного из осужденных. В ноябре заключенных, имеющих право на передвижение без конвоя, вывели за пределы колонии для уборки территории. Должностные лица оставили их без надзора и не проверяли каждый час. Один из осужденных воспользовался этим и сбежал. Однако его быстро задержали в Ивановском муниципальном округе и вернули обратно.
