В Подмосковье задержали банду вымогателей

30 апреля 2026, 10:16

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Трёх жителей Солнечногорска и Клина в возрасте от 20 до 32 лет задержали полицейские по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Жертвой преступления стал 19-летний москвич, а забрать у него деньги захотел его знакомый. Для реализации замысла он привлёк двух своих приятелей, доводящихся друг другу братьями.





«Под предлогом помощи в регистрации машины злоумышленники заманили москвича в частный дом в деревне Гончары под Солнечногорском, избили и потребовали отдать им 300 тысяч долларов. Когда выяснилось, что у жертвы нет таких денег, вымогатели заставили его написать расписку о передаче иномарки. Ущерб составил около 1,3 млн рублей», — говорится в сообщении.