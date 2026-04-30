Отец убитой на Кубани девочки раскрыл, знала ли она похитителя

30 апреля 2026, 08:54

KP.RU: убитая на Кубани девочка не была знакома с подозреваемым

11-летняя девочка из Казани, тело которой нашли после расправы в Краснодарском крае, не была знакома с подозреваемым. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на ее отца.





По словам мужчины, в день исчезновения его дочь пошла провожать подругу до дома. По пути дети якобы стали дразнить незнакомую пожилую женщину. Та начала ругаться, и девочки разбежались. Подруга отправилась домой, а пострадавшей пришлось идти в обход, чтобы вернуться к себе. После этого ее никто не видел.



Известно, что подозреваемый жил в соседнем поселке, был общественником, водил детей в храмы и на экскурсии. Ранее предполагалось, что он мог познакомиться со школьницей во время таких мероприятий. Однако ее отец это опроверг, а также отметил, что дочь ходила в церковь только с семьей.

«Ни на какие экскурсии она не ездила. Мы вообще не знаем людей из соседнего поселка», – рассказал родитель.