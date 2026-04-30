В Кузбассе двое мужчин похитили, избили и изнасиловали ребенка

30 апреля 2026, 10:12

В Юрге Кемеровской области осудили двоих мужчин, один из которых похитил ребенка, а второй изнасиловал. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.





По данным VSE42.RU, Кемеровский областной суд признал одного подсудимого в похищении малыша. Второго же осудили не только за похищение, но и за истязание с особой жестокостью, совершенное группой лиц, и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Преступление было совершено в 2024 году.





«Каждому осужденному назначено основное наказание в виде реального лишения свободы на сроки 4 года и 16 лет соответственно с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает «Сiбдепо».