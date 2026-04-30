Самолет чуть не столкнулся с дроном при посадке
В аэропорту Сан-Диего пассажирский Boeing 737 едва не столкнулся с дроном при заходе на посадку. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Инцидент произошел во время снижения самолета. Экипаж заметил беспилотник на высоте около 900 метров (или 1,2 километра, по другим источникам). Расстояние до дрона оценили как критически малое, но столкновения, к счастью, удалось избежать.
В этот момент на борту находились 49 пассажиров и шесть членов экипажа. Несмотря на возникшую угрозу, пилоты смогли сохранить контроль над ситуацией и успешно приземлились в пункте назначения без происшествий. Представители аэропорта подтвердили, что никто не пострадал.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт инцидента, а также напомнило, что полеты беспилотников вблизи аэропортов строго запрещены. Расследование происшествия ведет ФБР, которое должно выяснить, кто управлял дроном и почему он оказался рядом со взлетно-посадочной полосой.
