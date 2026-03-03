В Подмосковье задержали банду воров-рецидивистов

03 марта 2026, 09:01

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Домодедовские полицейские задержали трёх мужчин в возрасте от 27 до 47 лет по подозрению в краже. У всех троих есть неоднократные судимости за такие же преступления. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленники приехали на парковку на Каширском шоссе, обошли несколько машин и заметили на заднем сидении одной из них портфель.





«Двое членов банды следили за обстановкой на парковке, а третий разбил стекло автомобиля и забрал портфель. Внутри лежали двое дорогих часов, ноутбук, мобильный телефон и более десяти миллионов рублей», — говорится в сообщении.