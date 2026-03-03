Молодой рабочий нашел в поле скелет после загадочного сна о голодной женщине

03 марта 2026, 08:33

В Таиланде рабочий плантации нашел там скелет после сна о голодной женщине

Фото: iStock/Nirut Punshiri

В Таиланде рабочий нашел человеческий скелет на кокосовой плантации после загадочного сна о голодной женщине. Об этом пишет The Thaiger.