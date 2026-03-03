Молодой рабочий нашел в поле скелет после загадочного сна о голодной женщине
В Таиланде рабочий нашел человеческий скелет на кокосовой плантации после загадочного сна о голодной женщине. Об этом пишет The Thaiger.
Инцидент произошел 25 февраля в провинции Чонбури. Молодой рабочий, поливавший кокосовые пальмы, увидел кости. Полиция, прибывшая на место, нашла череп и несколько фрагментов скелета, разбросанных на участке площадью около 50 квадратных метров. Также правоохранители обнаружили сумку с женской одеждой, но пока не установили связь между этими находками.
Рабочий рассказал, что накануне ему приснился необычный сон, в котором к нему явилась женщина в белом и попросила риса. Она также сказала, что ей 26 лет. Мужчина пытался найти для нее еду весь остаток сна.
Он уверен, что его видение связано с находкой. По словам рабочего, призрак женщины привел его к останкам. Эксперты пока не смогли определить, кому принадлежат найденные части тела. Они предполагают, что кости могли находиться в поле около двух или трех месяцев.
