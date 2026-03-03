В Ленинградской области ищут 17-летнего подростка, ушедшего из дома 25 февраля

03 марта 2026, 08:35

Фото: iStock/Dzurag

В Ленинградской области продолжают поиски 17-летнего юноши, исчезнувшего 25 февраля. Он ушел из дома в поселке Янино-1 и не вернулся. По информации петербургского поискового отряда «Лиза Алерт», молодой человек пропал без вести. Об этом пишет РИА Новости.