В Ленинградской области ищут 17-летнего подростка, ушедшего из дома 25 февраля
В Ленинградской области продолжают поиски 17-летнего юноши, исчезнувшего 25 февраля. Он ушел из дома в поселке Янино-1 и не вернулся. По информации петербургского поискового отряда «Лиза Алерт», молодой человек пропал без вести. Об этом пишет РИА Новости.
Следственное управление СК по Ленобласти возбудило уголовное дело об убийстве. Ведутся активные следственные действия. Волонтеры из отрядов «Северо-Запад» и «Лиза Алерт» присоединились к поискам.
Мать подростка уверена, что сын попал под влияние мошенников и выполняет их указания. Кроме того, следователи отметили, что юношу видели на станции метро «Ладожская» в Петербурге в понедельник. Поиски продолжаются, волонтеры надеются на скорое разрешение этой тревожной ситуации.
