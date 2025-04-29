В Подмосковье задержали безработного за выращивание конопли на даче

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Безработного 39-летнего жителя Дмитровского округа задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в подвале своего частного дома в одном из СНТ он оборудовал теплицу с тепловыми лампами, вентиляцией и системой полива и выращивал там коноплю, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в доме полицейские обнаружили 56 кустов конопли, а на чердаке — семь пакетов с веществом растительного происхождения, упаковочный материал, вакууматор и электронные весы», — говорится в сообщении.Экспертиза установила, что растительное вещество является марихуаной общей массой более трёх килограммов.
По предварительным данным, задержанный занимался выращиванием конопли и изготовлением марихуаны на продажу около полугода.
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Лев Каштанов