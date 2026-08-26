Россиянина два часа снимали с верхушки дерева в Индонезии
Россиянина два часа снимали с верхушки дерева в Индонезии. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчина решил полетать на параплане, однако, как сообщают местные спасатели, «столкнулся с проблемами» и оказался на вершине сосны. Из-за сложной местности и специфики его положения спасательная операция заняла много времени. В результате парапланерист не пострадал и остался невредим.
Ранее сообщалось, что спасатели в Ленинградской области вызволили из дупла клена россиянина, который туда провалился и просидел более суток. Инцидент произошел на улице Гагарина в Луге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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