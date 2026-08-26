Нелегальную партию сигарет на 80 млн рублей задержали смоленские таможенники

26 августа 2026, 10:00

Фото: пресс-служба Смоленской таможни/Анна Исаченкова

Смоленские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию 535 тыс. пачек сигарет белорусского производства без маркировки. По предварительным данным, стоимость партии превышает 81 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смоленской таможни.