Нелегальную партию сигарет на 80 млн рублей задержали смоленские таможенники
Смоленские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию 535 тыс. пачек сигарет белорусского производства без маркировки. По предварительным данным, стоимость партии превышает 81 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смоленской таможни.
В районе Гнездово остановили фуру с нелегальным грузом. Согласно документам, из Белоруссии в Россию должны были перевезти более 19 тонн кваса. Однако при таможенном досмотре выяснилось, что в большегрузе находятся сигареты без акцизных марок и сопроводительных документов.
Водителя и его возможных соучастников подозревают в контрабанде стратегически важных товаров группой лиц по предварительному сговору. Против них возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штрафа до одного миллиона рублей. Операция проводилась совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Смоленской области.
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