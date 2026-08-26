Ранее судимый житель Кузбасса насмерть сбил сотрудника ДПС в Кемерово

26 августа 2026, 11:00

Фото: iStock/Ajax9

Ранее судимый житель Кузбасса сбил сотрудника ДПС в Кемерово, когда правоохранитель пытался его остановить его, от полученных травм полицейский погиб на месте. Об этом проинформировали в пресс-службе полицейского главка Кузбасса.