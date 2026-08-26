Ранее судимый житель Кузбасса насмерть сбил сотрудника ДПС в Кемерово
Ранее судимый житель Кузбасса сбил сотрудника ДПС в Кемерово, когда правоохранитель пытался его остановить его, от полученных травм полицейский погиб на месте. Об этом проинформировали в пресс-службе полицейского главка Кузбасса.
Согласно информации ведомства, около 04:20 (00:20 мск) на улице Терешковой в районе Кузбасского моста экипаж ГИБДД попытался остановить автомобиль Honda Fit. Водитель иномарки проигнорировал требования сотрудников ДПС и попытался скрыться, сбив одного из них. В результате полицейский получил травмы, несовместимые с жизнью, уточнили в пресс-службе.
Там же уточнили, что подозреваемого задержали на месте сотрудники ГИБДД. Им оказался 23-летний житель Березовского с судимостью, не имеющий водительских прав. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ, передает «Сiбдепо».
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