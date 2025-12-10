В Подмосковье задержали группу за схему легализации более 53 000 иностранцев
Видео: пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области
Сотрудники УФСБ по Москве и Московской области задержали членов преступной группы, которая организовала незаконную миграцию на территории России. Злоумышленники оформляли фиктивные трудовые договоры, чтобы иностранные граждане могли легально находиться в стране. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
Один из организаторов — уроженец Одессы 1988 года рождения. У него при обыске нашли паспорта Болгарии и Украины. В ходе противоправной деятельности участники группы незаконно легализовали 53 197 иностранных граждан.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции в отношении 12 граждан РФ. Фигурантов задержали, предъявили обвинения и поместили под стражу.
Правоохранители продолжают расследование и выясняют все обстоятельства преступления. Иностранные граждане, получившие поддельные документы, установлены — их депортируют из страны с последующим запретом въезда в Россию.
