В Подмосковье задержали группу за схему легализации более 53 000 иностранцев

10 декабря 2025, 17:58

Видео: пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области

Сотрудники УФСБ по Москве и Московской области задержали членов преступной группы, которая организовала незаконную миграцию на территории России. Злоумышленники оформляли фиктивные трудовые договоры, чтобы иностранные граждане могли легально находиться в стране. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.