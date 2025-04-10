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В Подмосковье задержали хозяйку наркопритона

Фото: istockphoto.com/zoka74

Фото: istockphoto.com/zoka74

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Безработную жительницу Ленинского городского округа, подозреваемую в организации наркопритона в своей квартире, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что женщина регулярно предоставляла квартиру своим наркозависимым знакомым. В момент посещения квартиры там находились три женщины в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование», — говорится в сообщении.
Обнаруженных в квартире женщин привлекли к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» и оштрафовали на 4 тысячи рублей каждую. А против хозяйки квартиры завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

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#ленинский городской округ
#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
В селе Новопетровское проведут реконструкцию школы с пристройкой корпуса
10 апреля 2025, 13:43

Фото: istockphoto.com/tiero

Провести реконструкцию школы и пристроить к учебному заведению корпус на 300 мест планируют в селе Новопетровское муниципального округа Истра, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, реконструировать здание Новопетровской школы общей площадью около 876 квадратных метров, расположенное по адресу: село Новопетровское, улица Полевая, дом №7, поставить туда всё необходимое оборудование, а также построить пристройку к школе на 300 мест общей площадью 9,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Все работы планируется завершить в 2027 году.

Начальная цена лота составляет 1 миллиард 588 миллионов 729 тысяч 405 рублей 58 копеек, заявки принимаются до 22 апреля.

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#строительство
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Дороги Подмосковья дважды за сутки обработали от наледи
10 апреля 2025, 13:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Два цикла уборки снега и противогололёдной обработки провели на дорогах Московской области за минувшие сутки, в работах было задействовано свыше 1.2 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Днём подмосковные дорожники убрали от снега и обработали от обледенения 22 тысяч километров дорог, а ночью — свыше 15 тысяч километров. Сейчас работы по обеспечению безопасного проезда в регионе продолжаются», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что при противоголёдной обработке особое внимание уделяется дорогам с наиболее интенсивным движением, а также потенциально опасным участкам: мостам, съездам и эстакадам.

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#подмосковье
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В Подмосковье за год ликвидировали 1,4 тыс. недостроев
10 апреля 2025, 12:59

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Около 1,4 тыс. остающихся долгое время недостроенными зданий и аварийных построек ликвидировали в Московской области в 2024 году, при этом более половины проблемных объектов достроили и ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«За минувший год в регионе ликвидировали 1,4 тысяч недостроев, из них 750 были достроены и введены в эксплуатацию. Благодаря этому появился миллион квадратных метров площадей, в основном для малого бизнеса, а также 70 гектаров благоустроенных территорий. Создано почти 4,6 тыс. новых рабочих мест», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он добавил, что работа по избавлению Московской области от недостроев продолжается. В ближайшие три года в регионе должны ликвидировать 3,6 тыс. таких объектов.

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#подмосковье
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В Шаховской спасатели освободили застрявшую в решётке вольера овчарку
10 апреля 2025, 12:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Немецкую овчарку, которая застряла между прутьями решётки своего вольера в деревне Судислово муниципального округа Шаховская, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила хозяйка собаки и рассказал, что её немецкая овчарка просунула голову сквозь прутья решётки вольера и накрепко застряла в этом положении. Хозяйка попыталась самостоятельно освободить собаку, но не справилась, поэтому обратилась к профессионалам», — говорится в сообщении.
Прибывшие по вызову спасатели разжали решётку вольера гидравлическими ножницами и освободили пса, не причинив ему никакого вреда. Во время спасательной операции пёс вёл себя спокойно и не пытался атаковать тех, кто его выручает.

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В Подмосковье обследовали около 1,9 тыс. примыкающих к лесам земельных участков
10 апреля 2025, 12:28

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Рейды по проверке соблюдения правил противопожарной безопасности на территориях, примыкающих к лесному фонду, проводятся в Московской области с 13 апреля, за это время проверка была проведена почти на 1,9 тыс. земельных участков, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«За три недели патрули лесной охраны провели 1336 рейдов, обследовали 1891 участок на границе с лесным фондом и выявили 206 фактов несоблюдения лесного законодательства. Виновные должны будут заплатить крупные штрафы и устранить допущенные нарушения», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве напомнили, что владельцы граничащих с лесом участков обязаны обеспечивать очистку от горючих материалов полосы шириной не менее десяти метров от границ леса или отделить участок противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 метра или другим барьером от огня.

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