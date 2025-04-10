В Подмосковье задержали хозяйку наркопритона

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Безработную жительницу Ленинского городского округа, подозреваемую в организации наркопритона в своей квартире, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что женщина регулярно предоставляла квартиру своим наркозависимым знакомым. В момент посещения квартиры там находились три женщины в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование», — говорится в сообщении.Обнаруженных в квартире женщин привлекли к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» и оштрафовали на 4 тысячи рублей каждую. А против хозяйки квартиры завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».
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Лев Каштанов