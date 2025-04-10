В Подмосковье задержали хозяйку наркопритона

Провести реконструкцию школы и пристроить к учебному заведению корпус на 300 мест планируют в селе Новопетровское муниципального округа Истра, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.