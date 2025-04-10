Семиклассник из Петербурга захотел авто из Дубая и выманил у одноклассника 18 млн рублей

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В Санкт-Петербурге ученик седьмого класса частной гимназии выманил у одноклассника порядка 18 миллионов рублей, сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
Папа обманутого 13-летнего мальчика — предприниматель, который владеет фирмами по торговле медицинским оборудованием.
Мужчина обратился в правоохранительные органы, заявив, что в марте текущего года его сына убедили передать однокласснику 150 тысяч долларов и 5,4 миллиона рублей. При этом несовершеннолетний полагал, что «одалживает» средства на лечение мамы своего приятеля и покупку автомобиля в Дубае в целях дальнейшей перепродажи в России.
Подростки учатся в частной гимназии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона.
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Мужчина обратился в правоохранительные органы, заявив, что в марте текущего года его сына убедили передать однокласснику 150 тысяч долларов и 5,4 миллиона рублей. При этом несовершеннолетний полагал, что «одалживает» средства на лечение мамы своего приятеля и покупку автомобиля в Дубае в целях дальнейшей перепродажи в России.
Подростки учатся в частной гимназии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона.
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Ольга Енгалычева