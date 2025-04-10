Три петербуржца попали в больницу после взрыва самогонного аппарата в квартире

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В петербургском Колпино трех человек госпитализировали в ожоговую реанимацию после взрыва самогонного аппарата в квартире, сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Все случилось в доме на улице Братьев Радченко. Очевидцы увидели взрыв, а потом начался пожар.
На место инцидента быстро приехали экстренные службы. Пожар в квартире многоэтажного дома тушили примерно час. Трех пострадавших в тяжелом состоянии передали медикам скорой помощи.
Врачи диагностировали у них ожоги 40% тела, по большей части пострадали конечности, лица и животы. Еще у пострадавших выявили термические ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.
Ранее сообщалось, что работник московского зоопарка скончался от укуса змеи. Уточнялось, что аспидовая змея укусила в палец 35-летнего Сергея во время кормежки. Мужчине пытались помочь, однако от яда у мужчины остановилось сердце.
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На место инцидента быстро приехали экстренные службы. Пожар в квартире многоэтажного дома тушили примерно час. Трех пострадавших в тяжелом состоянии передали медикам скорой помощи.
Врачи диагностировали у них ожоги 40% тела, по большей части пострадали конечности, лица и животы. Еще у пострадавших выявили термические ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.
Ранее сообщалось, что работник московского зоопарка скончался от укуса змеи. Уточнялось, что аспидовая змея укусила в палец 35-летнего Сергея во время кормежки. Мужчине пытались помочь, однако от яда у мужчины остановилось сердце.
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Ольга Енгалычева