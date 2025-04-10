Три петербуржца попали в больницу после взрыва самогонного аппарата в квартире

Демонстрация тела 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева на площади города Ачхой-Мартана в Чечне, который, как утверждают местные власти, напал на пост ДПС – это дикость и средневековье. С таким мнением выступила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва.