В Подмосковье задержали иностранку-лжесоцработницу, обокравшую пенсионерку
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали гражданку одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в похищении денег у подмосковной пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, в декабре 2024 года 86-летней жительнице Московской области позвонила на стационарный телефон неизвестная, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и сказал, что домой к пенсионерке скоро придёт социальный работник. Вскоре в дверь позвонила незнакомая женщина. Она рассказала пенсионерке, что проводится денежная реформа, поэтому все имеющиеся деньги нужно обменять на новые купюры», — говорится в сообщении.Пенсионерка принесла лжесоцработнице 295 тысяч рублей, а та отвлекла её внимание и похитила деньги.
Полицейские установили личность подозреваемой и выяснили, что она покинула Россию. Но в мае этого года женщина вернулась в страну и вновь приехала в Подмосковье, после чего оперативники задержали её в Реутове.
Задержанная рассказала, что потратила украденные деньги на личные нужны. Сейчас полиция проверяет её причастность к другим аналогичным преступлениям.