В Подмосковье задержали иностранку-лжесоцработницу, обокравшую пенсионерку

02 июля 2025, 09:17

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали гражданку одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в похищении денег у подмосковной пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.







«По данным следствия, в декабре 2024 года 86-летней жительнице Московской области позвонила на стационарный телефон неизвестная, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и сказал, что домой к пенсионерке скоро придёт социальный работник. Вскоре в дверь позвонила незнакомая женщина. Она рассказала пенсионерке, что проводится денежная реформа, поэтому все имеющиеся деньги нужно обменять на новые купюры», — говорится в сообщении.