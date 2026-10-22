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В Подмосковье задержали иностранца-наркокурьера с килограммом мефедрона

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

57-летнего приезжего из ближнего зарубежья задержали полицейские в Кашире по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Инспекторы ДПС остановили машину на трассе М-4 «Дон» для проверки документов и обратили внимание, что пассажир сильно нервничает. Тогда они решили вызвать оперативную группу для досмотра автомобиля.

«В спортивной сумке пассажира, лежавшей на заднем сидении, полицейские обнаружили пакет с порошкообразным веществом весом более килограмма. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.
Хозяин пакета рассказал, что забрал груз в Москве и вёз в Воронеж для распространения через тайники-«закладки».
Лев Каштанов

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