В Москве допрашивают вебкамщицу по делу об убийстве мужчины в ЦАО
В Москве следователи допрашивают вебкамщицу по делу об убийстве мужчины в ЦАО
В Москве следователи допрашивают девушку, подозреваемую в убийстве бывшего возлюбленного. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.
В четверг пресс-служба столичного главка СК РФ сообщила, что в квартире в центре Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. По подозрению в убийстве задержали его бывшую девушку.
По данным полиции, причиной убийства, предварительно, стал конфликт. Молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения, между ними произошла ссора, в ходе которой она ударила его ножом в грудь.
«В настоящее время с подозреваемой работают следователи, идет допрос», — сообщил собеседник.
По предварительным данным другого информированного источника, девушка ранее занималась вебкамом. В своем Instagram* она публикует кадры роскошной жизни: фотографии с большими букетами цветов, дорогими автомобилями, а также снимки из путешествий.