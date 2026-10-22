В Москве допрашивают вебкамщицу по делу об убийстве мужчины в ЦАО

22 октября 2026, 16:10

В Москве следователи допрашивают вебкамщицу по делу об убийстве мужчины в ЦАО

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве следователи допрашивают девушку, подозреваемую в убийстве бывшего возлюбленного. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.





В четверг пресс-служба столичного главка СК РФ сообщила, что в квартире в центре Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. По подозрению в убийстве задержали его бывшую девушку.



По данным полиции, причиной убийства, предварительно, стал конфликт. Молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения, между ними произошла ссора, в ходе которой она ударила его ножом в грудь.





«В настоящее время с подозреваемой работают следователи, идет допрос», — сообщил собеседник.