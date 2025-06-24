Задержан подозреваемый в убийстве адвоката и директора колледжа под Тулой
В Тульской области задержан убийца директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва и его адвоката. По данным SHOT, 43-летний Максим К. был арестован оперативниками в Новомосковске и уже полностью признал свою вину. Установлено, что он является бизнесменом, занимающимся продажей технической соли, и ранее не имел судимостей.
В настоящее время выясняются мотивы его действий, и задержанный сотрудничает со следствием.
Согласно версии правоохранителей, предприниматель не хотел возвращать Архипову и его другу долг в несколько миллионов рублей, что и стало причиной преступления. Находясь на заднем сиденье автомобиля, он произвел выстрелы в голову адвоката и директора колледжа, а затем скрылся с места происшествия.
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