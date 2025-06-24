Задержан подозреваемый в убийстве адвоката и директора колледжа под Тулой

24 июня 2025, 08:01

Фото: iStock/ronstik

В Тульской области задержан убийца директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва и его адвоката. По данным SHOT, 43-летний Максим К. был арестован оперативниками в Новомосковске и уже полностью признал свою вину. Установлено, что он является бизнесменом, занимающимся продажей технической соли, и ранее не имел судимостей.