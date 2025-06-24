Молодую сотрудницу школы арестовали за совращение 14-летнего мальчика

24 июня 2025, 08:05

В США 22-летнюю сотрудницу школы арестовали за совращение 14-летнего мальчика

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В США была арестована 22-летняя Анамария Милаццо, сотрудница школы из города Элмайра, по обвинению в совращении 14-летнего мальчика. Как сообщает издание People, инцидент произошел 16 июня, когда Милаццо была задержана после того, как стало известно о ее неподобающем поведении.