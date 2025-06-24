Молодую сотрудницу школы арестовали за совращение 14-летнего мальчика
В США была арестована 22-летняя Анамария Милаццо, сотрудница школы из города Элмайра, по обвинению в совращении 14-летнего мальчика. Как сообщает издание People, инцидент произошел 16 июня, когда Милаццо была задержана после того, как стало известно о ее неподобающем поведении.
Расследование началось 9 июня после анонимной жалобы, в которой утверждалось, что женщина отправляла школьнику свои обнаженные фотографии и общалась с ним ненадлежащим образом на протяжении трех месяцев. Ей предъявлены обвинения в распространении непристойного контента среди несовершеннолетних и в создании угрозы благополучию ребенка.
Несмотря на серьезность обвинений, Милаццо была отпущена на свободу до первого судебного заседания без залога. В настоящее время не уточняется, какую именно должность она занимала в школе, а также является ли мальчик ее учеником.
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