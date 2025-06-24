«Находкинский Чикатило» подал жалобу на следователей, утверждая о своей невиновности
Вадим Кротов, известный как «находкинский Чикатило», отбывающий пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин», был этапирован в следственный изолятор Владивостока. Как сообщает Telegram-канал «Shot», 58-летний маньяк, осуждённый за убийство и расчленение четырёх девушек в 90-е годы, подал жалобу на следственные органы, которые задержали его 26 лет назад.
Кротов, находящийся под принудительным наблюдением у психиатра, утверждает о своей невиновности и требует пересмотра материалов дела. Он ссылается на необоснованность вынесенного приговора и настаивает на том, что не причастен к преступлениям, за которые был осуждён. В ходе расследования в его квартире были найдены предметы с кровью, а сам он признался в убийствах и указал места захоронения своих жертв.
В 1997 году Кротов был задержан после обнаружения расчленённых тел двух девушек в Находке. В его квартире были найдены улики, а также он сам написал явку с повинной. Он был признан виновным по 13 статьям, включая убийство и растление несовершеннолетних, и приговорён к пожизненному заключению.
Квартира, где происходили преступления, была продана. Вопросом продажи занималась старшая сестра Кротова, Лариса. Новые жильцы знают о трагической истории квартиры и, что её прежний владелец находится в заключении.
Читайте также: