«Находкинский Чикатило» подал жалобу на следователей, утверждая о своей невиновности

24 июня 2025, 08:40

«Находкинский Чикатило» подал жалобу на следствие, утверждая о невиновности

Фото: iStock/OlFedv

Вадим Кротов, известный как «находкинский Чикатило», отбывающий пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин», был этапирован в следственный изолятор Владивостока. Как сообщает Telegram-канал «‎Shot», 58-летний маньяк, осуждённый за убийство и расчленение четырёх девушек в 90-е годы, подал жалобу на следственные органы, которые задержали его 26 лет назад.