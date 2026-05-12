В Подмосковье задержали иностранца с грузом наркотиков

12 мая 2026, 09:11

25-летнего приезжего из одной из стран ближнего зарубежья задержали в Ленинском округе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Иностранца, который вёл себя подозрительно и сильно нервничал, заметил рядом с лесом полицейский патруль. При проверке документов мужчина признался, у него с собой запрещённые вещества. На место вызвали оперативную группу.





«В ходе личного досмотра в карманах брюк оперативники нашли 33 свёртка с порошком, а при обыске квартиры, которую арендовал иностранец в деревне Жабкино, — ещё 394 свёртка и 25 зип-пакетов с тем же содержимым, а также 24 канистры с химической жидкостью», — говорится в сообщении.