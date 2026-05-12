Ребенок провалился в канализационный люк в Приангарье
В Иркутске спасли 13-летнего подростка, который провалился в открытый канализационный люк. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Росгвардии.
Трехметровая яма находилась прямо возле жилого дома на улице Розы Люксембург. Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия после получения тревожного сигнала.
Стражи порядка немедленно приступили к спасательной операции, стараясь психологически поддержать пострадавшего. В итоге школьника вытащили из колодца с помощью буксировочного троса.
Из-за долгого пребывания в холоде мальчик сильно замерз — его передали медикам. Тем временем правоохранители выясняют, кто отвечает за безопасность граждан и почему крышка люка оставалась открытой.
Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик и его четырехлетняя сестра выпали из окна третьего этажа в городе Усолье-Сибирском Иркутской области
