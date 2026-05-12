Неравнодушные граждане спасли запутавшуюся в проводах чайку
В городе Сланцы (Ленинградская область) сотрудник магазина «Пятерочка» спас чайку, которая запуталась в проводах. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Несколько часов птица беспомощно висела, пока неравнодушные люди не пришли ей на помощь. Птицу решили назвать Мариной.
Очевидцы в беседе с изданием рассказали, что сейчас жизни чайки ничего не угрожает. Одну из местных жительниц тронула судьба пернатой, и она взяла Марину на передержку.
Сейчас женщина внимательно следит за состоянием чайки. По словам временной хозяйки, птице обработали раны, после чего она начала есть и пить. Тем не менее пока чайка не способна подняться в воздух и передвигается, прихрамывая на одну лапу. Если на следующий день состояние Марины не улучшится, птицу отвезут к ветеринарному врачу для более тщательного осмотра и лечения.
