В Забайкалье накрыли первую нарколабораторию
В Забайкалье силовики пресекли работу первой в регионе подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Организатора уже задержали, а на месте нашли крупную партию запрещенных веществ и сотни литров прекурсоров. Об этом пишет РИА Новости.
В управлении ФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что фигурантом стал местный житель 1979 года рождения. Сначала он занимался сбытом через «закладки». Позже мужчина решил расширить нелегальный бизнес и купил отдельное помещение.
Там он наладил выпуск синтетических наркотиков. Сотрудники спецслужбы изъяли готовое вещество и более 700 литров прекурсоров. Такого объема хватило бы как минимум на десять килограммов запрещенной продукции. Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас правоохранители продолжают следственные действия.
