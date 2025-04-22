В Подмосковье задержали машину с грузом метадона

Машину, в которой было спрятано 798 свёртков с наркотиками, остановили полицейские в балашихинском микрорайоне Купавна, водитель и пассажир автомобиля задержаны, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники ДПС в ходе патрулирования Купавны остановили автомобиль для проверки документов. Водитель и пассажир — 22-летний и 23-летний уроженцы одной из среднеазиатских республик — сильно нервничали, поэтому автоинспекторы решили провести досмотр машины. Под сиденьем они обнаружили 798 свёртков с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.Экспертиза четырёх свёртков показала, что порошок является наркотиком метадоном. Содержимое остальных свёртков будет проверено в ходе расследования.
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