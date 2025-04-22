В Уфе задержали подростков, пытавшихся украсть скульптуру многодетной матери

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Сегодня ночью полицейские задержали четверых подростков, которые повредили фигуру женщины из скульптурной композиции, посвященной многодетной семье. Инцидент произошел на проспекте Октября. Об этом пишет РИА Новости.
По информации пресс-службы МВД по Башкирии, молодые люди, среди которых три девушки и один юноша, попытались унести одну из статуй арт-объекта. Полицейские заметили их подозрительное поведение и вмешались. В ходе проверки выяснилось, что подростки 2006 и 2009 годов рождения сломали фигуру и пытались скрыть ее.
Напомним, что это не первый случай вандализма в отношении данной скульптуры. В феврале текущего года нетрезвый мужчина похитил фигуру мальчика, объяснив свои действия тем, что памятник стоял криво. Впоследствии скульптурная композиция была восстановлена.
Все задержанные подростки были доставлены в отдел полиции, где с ними проводятся профилактические беседы. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Напомним, что это не первый случай вандализма в отношении данной скульптуры. В феврале текущего года нетрезвый мужчина похитил фигуру мальчика, объяснив свои действия тем, что памятник стоял криво. Впоследствии скульптурная композиция была восстановлена.
Все задержанные подростки были доставлены в отдел полиции, где с ними проводятся профилактические беседы. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Дарья Осипова