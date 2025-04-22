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В Уфе задержали подростков, пытавшихся украсть скульптуру многодетной матери

Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Сегодня ночью полицейские задержали четверых подростков, которые повредили фигуру женщины из скульптурной композиции, посвященной многодетной семье. Инцидент произошел на проспекте Октября. Об этом пишет РИА Новости.
По информации пресс-службы МВД по Башкирии, молодые люди, среди которых три девушки и один юноша, попытались унести одну из статуй арт-объекта. Полицейские заметили их подозрительное поведение и вмешались. В ходе проверки выяснилось, что подростки 2006 и 2009 годов рождения сломали фигуру и пытались скрыть ее.

Напомним, что это не первый случай вандализма в отношении данной скульптуры. В феврале текущего года нетрезвый мужчина похитил фигуру мальчика, объяснив свои действия тем, что памятник стоял криво. Впоследствии скульптурная композиция была восстановлена.

Все задержанные подростки были доставлены в отдел полиции, где с ними проводятся профилактические беседы. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Умер Зураб Церетели — выдающийся скульптор и художник-монументалист
Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни
22 апреля 2025, 09:11

Фото: iStock/jorgeantonio

Знаменитый мастер скульптуры и живописи, президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели скончался в возрасте 92 лет. По словам близких, художник покинул этот мир примерно в два часа ночи. Об этом пишет РИА Новости.
Родился будущий академик 4 января 1934 года в городе Тбилиси (Грузия). Своё образование получил в престижной Тбилисской государственной академии художеств, окончив её в 1958 году живописцем-монументалистом. После завершения учёбы работал художником-архитектором в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.

Его творчество стало ярким символом эпохи, получив признание не только в России, но и далеко за пределами страны. Работы мастера украшают многие города мира — от Москвы до Нью-Йорка, демонстрируя масштабность таланта и творческого наследия великого творца.

Ушел человек эпохального масштаба, чьё имя навсегда останется связано с историей искусства нашей страны.

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#человек
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В Москве пенсионерка отдала мошенникам порядка 10 миллионов рублей
22 апреля 2025, 05:12

Фото: iStock/nevodka

В Москве пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и отдала преступникам около 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Телефонные мошенники украли у пенсионерки в Москве монеты за 2,5 миллиона рублей и валюты на 7 миллионов рублей» — пишет агентство.

Как оказалось, 11 апреля потерпевшей позвонила женщина, которая убедила ее продиктовать код из смс, так как в ее подъезде будут менять домофон. Позже в профиле пенсионерка на «Госуслугах» обнаружила доверенность от своего имени.

Из-за этого потерпевшая сразу сменила пароль, после чего ей позвонила якобы сотрудница Роскомнадзора. Последняя напугала пенсионерку тем, что из-за этой доверенности мошенники могут завладеть ее имуществом и деньгами. Преступница сказала, чтобы сохранить средства ей необходимо сделать «декларирование сбережений».

По итогу, потерпевшая лишилась 50 тысяч долларов и 27 тысяч евро. К тому же она потеряла 35 монет, стоимостью в 2,5 миллиона рублей. Общий объем ущерба составил порядка 10 миллионов рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

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#валюта
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Учительница изнасиловала школьника в Турции и избежала наказания из-за депрессии
22 апреля 2025, 02:33

Фото: iStock/jacoblund

Суд в Великобритании не стал экстрадировать в Турцию учительницу, которая там изнасиловала школьника. Об этом сообщает Birmingham Mail.
Как оказалось, в период с 2013 по 2019 год 54-летняя Ребекка Ричардсон являлась учительницей в стамбульской школе. Когда она вернулась на родину в Британию, ее обвинили в изнасиловании подростка.

По заявлению матери потерпевшего, преподаватель занялась сексом со школьником в начале 2019 года. Из-за этого Турция пытается добиться выдачи Ричардсон. Суд отказал стране в этом, так как врач выявил у нее признаки депрессии. Специалист отметила, что в случае экстрадиции у нее могут появиться суицидальные наклонности.

В итоге женщина отпущена под залог. 2 июня она обязана появится в суде по вопросам экстрадиции.

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В Москве подросток попал в реанимацию после избиения в школе
22 апреля 2025, 00:37

Фото: iStock/globalmoments

В московской школе двое учеников избили подростка за внешний вид, после чего пострадавший попал в реанимацию. Об этом сообщает Baza.
«21-го апреля в школе №2120 восьмиклассника по имени Даниил (имя изменено) избили два других ученика — Джамбулат и Ильнур (имена изменены). По словам одноклассников Даниила, нападавшие ранее его уже не раз избивали за внешний вид: Даниил, мол, выглядит как неформал, и это не нравилось обидчикам», — пишут в telegram-канале.

На фоне этого родители и ученики создали петицию с просьбой наказать обидчиков, после чего она была разослана в ряд СМИ. При этом руководство школы не принимало реальных действий с целью остановить насилие над подростком. Как оказалось, пострадавший регулярно подвергался избиению.

На данный момент у школьника зафиксировано сотрясение мозга, а также у него сломана челюсть. В приложенном к публикации видео видно, как у пострадавшего начались судороги после драки.

Директор школы поже заявил, что информация об избиении передана правоохранителям. С родителями обидчиков проведена беседа.

Ученики и их родители требуют более серьезного наказания. По их словам, эти подростки уже долгое время терроризируют школу.

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Квартира загорелась в красногорском ЖК — видео
21 апреля 2025, 16:26

Фото: iStock/photovs

В квартире ЖК «Изумрудные холмы» на улице Игоря Мерлушкина (Красногорск) произошёл пожар. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео.
Уточняется, что загоревшаяся квартира расположена на 15 этаже. Люди эвакуируются самостоятельно по лестницам, через общие лоджии. Информации о пострадавших пока нет.



Ранее в ГСУ СК России по Астраханской области сообщили, что следственные органы проводят процессуальную проверку из-за гибели пятерых детей во время пожара.

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