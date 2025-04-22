Учительница изнасиловала школьника в Турции и избежала наказания из-за депрессии

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Суд в Великобритании не стал экстрадировать в Турцию учительницу, которая там изнасиловала школьника. Об этом сообщает Birmingham Mail.
Как оказалось, в период с 2013 по 2019 год 54-летняя Ребекка Ричардсон являлась учительницей в стамбульской школе. Когда она вернулась на родину в Британию, ее обвинили в изнасиловании подростка.
По заявлению матери потерпевшего, преподаватель занялась сексом со школьником в начале 2019 года. Из-за этого Турция пытается добиться выдачи Ричардсон. Суд отказал стране в этом, так как врач выявил у нее признаки депрессии. Специалист отметила, что в случае экстрадиции у нее могут появиться суицидальные наклонности.
В итоге женщина отпущена под залог. 2 июня она обязана появится в суде по вопросам экстрадиции.
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По заявлению матери потерпевшего, преподаватель занялась сексом со школьником в начале 2019 года. Из-за этого Турция пытается добиться выдачи Ричардсон. Суд отказал стране в этом, так как врач выявил у нее признаки депрессии. Специалист отметила, что в случае экстрадиции у нее могут появиться суицидальные наклонности.
В итоге женщина отпущена под залог. 2 июня она обязана появится в суде по вопросам экстрадиции.
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Иван Мусатов