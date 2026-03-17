Россиянин изнасиловал 15-летнюю школьницу, с него взыскали долг
В Удмуртии суд постановил взыскать с осужденного миллион рублей в качестве компенсации морального вреда 15-летней школьнице, подвергшейся насилию. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов Санкт‑Петербурга.
Как следует из материалов дела, 36-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление, признали виновным в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.
Отмечается, что во время разбирательства потерпевшая пережила серьезные моральные страдания, поскольку ей пришлось подробно рассказывать о пережитом унижении и собственной беспомощности. Суд учел полученную психологическую травму.
