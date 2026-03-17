Российские подростки совершили серию поджогов и поплатились
В Мурманской области перед судом предстанут четверо подростков, обвиняемых в совершении терактов. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.
По данным следствия, весной 2024 года 15-летний школьник получил указания от неизвестных в мессенджере, после чего привлек 16-летнего знакомого к поджогу объекта транспортной инфраструктуры. 14 апреля они подожгли узел связи радиовещания в Апатитах, обеспечивающий оповещение населения при ЧС. Свои действия молодые люди снимали на телефон.
На следующий день кураторы дали новое задание. Исполнители позвали с собой еще двоих несовершеннолетних.17 апреля они проникли в кабину мотовоза и подожгли ее, также засняв все на видео. За это злоумышленники получили вознаграждение в криптовалюте.
Уголовное дело возбудили по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас они содержатся под стражей.
