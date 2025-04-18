В Подмосковье задержали мужчину с 60 свёртками с наркотиками в ботинке

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31-летнего уроженца одной из среднеазиатских стран задержали в Егорьевске по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские остановили такси, в котором злоумышленник ехал в качестве пассажира, провели личный досмотр и обнаружили под стелькой в ботинке у мужчины 60 свёртков с порошкообразным веществом. В ходе разговора с правоохранителями мужчина рассказал, что ещё шесть таких свёртков он разложил в тайники на территории города», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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