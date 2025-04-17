В российской школе шестеро учеников потеряли сознание

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Сразу шестеро учеников потеряли сознание в одной из калининградских школ, пишет Telegram-канал «Клопс». По данным журналистов, дети 11- и 12-летнего возраста почувствовали себя плохо после полудня. Ученики побледнели, а некоторых стало трясти. Работники вызвали скорую помощь.
По словам руководства школы, в настоящее время школьниками занимаются медики. Предварительно, детям могло стать плохо на фоне жары. Другие детали произошедшего сейчас выясняют.
Перед этим стало известно, что в подмосковных Люберцах задержан школьник, ударивший учителя молотком на уроке. В МВД уточнили, что удар пришелся по голове. После инцидента ребенок скрылся, но его нашли и доставили в учебное учреждение для дальнейшего разбирательства.
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Перед этим стало известно, что в подмосковных Люберцах задержан школьник, ударивший учителя молотком на уроке. В МВД уточнили, что удар пришелся по голове. После инцидента ребенок скрылся, но его нашли и доставили в учебное учреждение для дальнейшего разбирательства.
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Никита Кротов