СК: в Канске задержали отца погибших детей по подозрению в истязании сына

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Отец троих убитых матерью детей в Канске Красноярского края задержан по подозрению в истязании сына. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«Установлено, что у мальчика в трёхлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребёнок появлялся в школе с телесными повреждениями в виде гематом и ссадин», — пояснили в ведомстве.
В СК отметили, что по версии следствия, отец на регулярной основе избивал сына с 2018 по 2025 год. Рукоприкладство родителя подтверждается следствием и свидетелями. Сейчас мужчина помещен под стражу. Мальчика забрали в социальное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что многодетная мать из Канска зарубила топором четырехлетнюю дочь и двоих сыновей. Выжить удалось только семилетнему мальчику.
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Иван Мусатов