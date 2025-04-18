В университете Флориды сын заместителя шерифа устроил стрельбу и убил 2 человек

В университете Флориды 20-летний сын заместителя окружного шерифа устроил стрельбу и убил двоих человек. Об этом рассказал представитель полиции на пресс-конференции.
«Два человека погибли, они не являются студентами, пятеро госпитализированы с огнестрельными ранениями. Стрелявший тоже доставлен в больницу», — заявил правоохранитель.
К тому же пятеро человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. Как оказалось, злоумышленник имел доступ к оружию матери, которым и воспользовался. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.
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