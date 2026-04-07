В Подмосковье задержали наркоторговца из Удмуртии

07 апреля 2026, 12:25

36-летнего жителя Удмуртии задержали полицейские в округе Солнечногорск по подозрению в торговле большими партиями наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В машине злоумышленника, припаркованной у леса в деревне Бухарово, оперативники обнаружили пять пакетов с бежевым порошком.





«Экспертиза показала, что порошок общей массой пять килограммов содержит в составе производное наркотического средства N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.