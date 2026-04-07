В Подмосковье задержали наркоторговца из Удмуртии
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
36-летнего жителя Удмуртии задержали полицейские в округе Солнечногорск по подозрению в торговле большими партиями наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В машине злоумышленника, припаркованной у леса в деревне Бухарово, оперативники обнаружили пять пакетов с бежевым порошком.
«Экспертиза показала, что порошок общей массой пять килограммов содержит в составе производное наркотического средства N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что по распоряжению кураторов забирал из тайников крупные партии наркотиков и перевозил их для продажи в другие регионы. Так он распродал запрещённые вещества в Краснодаре, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Причём с каждой поездкой количество «товара» увеличивалось.