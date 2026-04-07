«Закидала яйцами»: Россиянин отомстил бывшей девушке и облил её машину кислотой

Фото: Istock/BrianAJackson

На Камчатке мужчина из мести облил кислотой машину бывшей девушки. Подробности приводит краевая прокуратура.



Жительница Камчатского края сначала забросала яйцами дверь квартиры и автомобиль своего бывшего возлюбленного. После этого мужчина выплеснул кислоту на капот её машины.

Следствие установило, что обвиняемый таким образом решил отомстить экс-девушке за порчу своего имущества. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества. 31-летнему фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Щелокова

