«Закидала яйцами»: Россиянин отомстил бывшей девушке и облил её машину кислотой
На Камчатке мужчина из мести облил кислотой машину бывшей девушки. Подробности приводит краевая прокуратура.
Жительница Камчатского края сначала забросала яйцами дверь квартиры и автомобиль своего бывшего возлюбленного. После этого мужчина выплеснул кислоту на капот её машины.
Следствие установило, что обвиняемый таким образом решил отомстить экс-девушке за порчу своего имущества. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества. 31-летнему фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Накануне чебоксарскому бизнесмену ужесточили приговор за смерть подростков при пожаре.
