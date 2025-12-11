Пожар на Правобережном рынке потушили в Петербурге
В Санкт-Петербурге потушили пожар на Правобережном рынке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу в телеграм-канале.
Информация о возгорании поступила 10 декабря в 17:00. Огонь распространился на площади 1,5 тысяч квадратных метров. 11 декабря в 07:44 ведомство подтвердило, что пожар полностью ликвидирован.
Всего на месте работали 26 единиц техники и 96 человек личного состава. Спасатели эвакуировали 100 человек из зоны повышенной опасности. Сейчас известно об одном погибшем и одном пострадавшем.
Следственный комитет по городу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
