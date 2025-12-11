Житель Камчатки отправился на скамью подсудимых за кражу Деда Мороза

11 декабря 2025, 06:05

Фото: istockphoto / Irina Gutyryak

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, похитившего надувную фигуру Деда Мороза из магазина. Об этом 11 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.





По данным правоохранительных органов, злоумышленник обесточил игрушку, спустил из неё воздух, а затем погрузил в автомобиль своего приятеля. При этом он заявил товарищу, что приобрёл фигуру легально.



«Надзорное ведомство признало законным возбуждение в отношении злоумышленника уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ – Кража», — сообщила прокуратура.