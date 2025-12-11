Два человека пострадали в результате взрыва в Магадане
В Магадане произошёл инцидент с взрывом освежителя воздуха в жилой квартире, в результате которого пострадали две женщины. Сообщение об этом поступило 11 декабря от регионального управления МЧС России.
Пожар возник в квартире на четвёртом этаже. Возгорание распространилось на баллоны с освежителем воздуха, что привело к их взрыву.
По информации МЧС, соседи отреагировали на шум и крики о помощи. Им удалось открыть дверь квартиры, после чего из задымлённого помещения выбежала одна из пострадавших. Женщина получила ожоги рук при попытке самостоятельно потушить огонь.
Прибывшие на место пожарные эвакуировали вторую пострадавшую. Обеих женщин госпитализировали.
В настоящее время пожар ликвидирован. Специалисты МЧС рассматривают две вероятные причины происшествия, среди которых – неосторожное обращение с огнём при курении и короткое замыкание электропроводки.
Читайте также: