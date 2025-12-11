11 декабря 2025, 05:34

МЧС: два человека пострадали в результате взрыва в Магадане

Фото: istockphoto / abadonian

В Магадане произошёл инцидент с взрывом освежителя воздуха в жилой квартире, в результате которого пострадали две женщины. Сообщение об этом поступило 11 декабря от регионального управления МЧС России.