В Подмосковье задержали пенсионера из Ярославля с наркотиками в машине

16 сентября 2025, 11:08

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали в Московской области 65-летнего жителя Ярославля по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Иномарку, которой управлял пенсионер, остановил на трассе М-7 «Волга» патруль ДПС для проверки документов. Водитель вёл себя подозрительно, поэтому машину было решено обыскать. В багажнике сотрудники ДПС обнаружили два свёртка с порошком.





«На место вызвали следственно-оперативную группу. Найденное вещество отправили на экспертизу. Выяснилось, что порошок общей массой около килограмма является производным наркотика метилэфедрона», — говорится в сообщении.