В Ленобласти два человека впали в кому после фестиваля электронной музыки
Мужчина и женщина впали в кому после фестиваля электронной музыки Solar Systo Togatherin в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Россияне могли отравиться психотропными веществами.
Первую пострадавшую, 31-летнюю жительницу Владивостока, обнаружили без сознания. Ее быстро доставили в медицинское учреждение. Через несколько часов в лесу на 59-м километре Приморского шоссе нашли молодого человека, который также был госпитализирован. Врачи оценивают состояние обоих участников фестиваля как крайне тяжелое.
Согласно информации Telegram-канала, Solar Systo Togathering проходил с 10 по 15 сентября на берегу Финского залива возле мыса Кюренниеми. Отдыхающие на протяжении нескольких дней проживали в палатках, слушали музыку, устраивали совместные практики и вечеринки.
Читайте также: